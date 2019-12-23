Karadağlı başantrenör, ligin 13. haftasında mağlubiyetle sonuçlanan Pınar Karşıyaka maçının ardından yönetimle bir görüşme gerçekleştirmiş, Beşiktaş yönetimi, Ivanovic’e ayrılık talebini iletmişti.

Tau Ceramica, Barcelona, Caja Laboral, Panathinaikos ve Khimki Moskova gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerini çalıştıran Ivanovic, daha sonra ülkemize gelerek 2018-2019 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta ile sözleşme imzalamıştı.

62 yaşındaki başantrenör Beşiktaş ile geçen sezon play offlara altıncı sıradan girmiş ve ilk turda TOFAŞ’a elenmişti.

Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezon 13 maçta aldığı beş galibiyet ve sekz mağlubiyet ile 11. sırada bulunuyor.

Kaynak: TRT SPOR