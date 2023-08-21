Son 2 yılın Ligue 1 şampiyonu PSG'de puan kayıpları sürüyor

İngiltere'de Brighton, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Fiorentina, Almanya'da Stuttgart, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PSG, Ligue 1'deki iki maçında tek gol atabildi

Kylian Mbappe'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan, Neymar'ı ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gönderen Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezona yavaş bir başlangıç yaptı.

Son 2 yılın şampiyonu PSG, deplasmanda Toulouse ile 1-1 berabere kalarak ikinci karşılaşmasında da puan kaybetti. Son 6 sezonda ligi 5 kez kazanan PSG, iki maç sonunda tek gol atabildi ve 2 puanla 11. sırada yer aldı.

Haftaya lider başlayan Rennes, konuk olduğu Lens ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Strasbourg'u 3-0 yenen Monaco ve Le Havre deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Brest 2'de 2 yaptı.

Bu sonuçlarla Monaco, 6 puan ve averajla Brest'in önünde liderlik koltuğuna oturdu. Bu iki takımı, 4'er puanı bulunan Rennes, Montpellier, Lille, Olimpik Marsilya ve Toulouse takip etti.

Premier Lig'in yeni lideri Brighton

Son 3 yılın şampiyonu Manchester City, konuk ettiği Newcastle United'ı 1-0 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Böylece Wolverhampton deplasmanından 4-1 galip ayrılan Brighton, zirvenin yeni sahibi oldu.

West Ham United, yaptığı transferlerle dikkati çeken Chelsea'yi evinde 3-1 yendi. Tottenham, seyircisi önünde oynadığı Manchester United karşılaşmasını 2-0 kazandı.

Brentford, deplasmanda Fulham'ı 3-0, Liverpool ise sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 2. haftası sonunda 6 puan ve averajla zirvede yer alan Brighton'ı, aynı puana sahip Manchester City, 4'er puanlı Brentford, Liverpool, Tottenham ve West Ham United izledi.

Real Madrid LaLiga'da liderliğini sürdürdü

Real Madrid, deplasmanda Almeria'yı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Milli futbolcu Cenk Özkaçar'ı kadrosunda barındıran Valencia, Las Palmas'ı 1-0'lık skorla geçerek yoluna kayıpsız devam etti.

Geçen yılın şampiyonu Barcelona, evinde oynadığı Cadiz maçını 2-0 kazandı. Real Betis-Atletico Madrid mücadelesi ise 0-0 tamamlandı.

LaLiga'nın 2. haftasının ardından 6 puanı bulunan lider Real Madrid'i, Valencia averaj farkıyla, Girona, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Betis ise 2 puan geriden takip etti.

Napoli, Serie A'da yeni sezona 3 puanla başladı

Son şampiyon Napoli, deplasmanda Frosinone'yi 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Maçlarını deplasmanda oynayan Fiorentina ve Juventus, hanelerine 3 puan yazdırdı. Fiorentina, Genoa'yı 4-1, Juventus da Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

Inter, ağırladığı Monza'yı 2-0'lık skorla geçti. Roma ise konuk ettiği Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.

Serie A'nın ilk haftasını 3 puanla geçen takımlardan Fiorentina, averajla Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Lecce ve Verona'nın önünde zirvede yer aldı.

Bundesliga'nın ilk haftasını Stuttgart zirvede bitirdi

Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 4-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla "merhaba" dedi.

Union Berlin, Mainz'ı 4-1, geçen sezon şampiyonluğu son maçta kaybeden Borussia Dortmund da Köln'ü 1-0 yendi. Stuttgart ise Bochum'u 5-0 yenerek açılış haftasının en farklı galibiyetine imza attı.

Stuttgart böylece Bundesliga'nın ilk haftasını Bayern Münih, Union Berlin, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Freiburg, Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un averajla önünde bitirdi.