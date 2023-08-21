Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.08.2023 15:15

Güreşte dünya ikincisi olan Eylem Engin'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne olan ilgi ve sevgisi dolayısıyla güreşe başlayan milli sporcu Eylem Engin, dünya ikinciliğinden sonra kariyerini şampiyonlukla süslemek istiyor.

Güreşte dünya ikincisi olan Eylem Engin'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu
[Fotograf: AA]

Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde yaşayan 15 yaşındaki Engin, antrenman günlerinde Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kilo kadınlarda dünya ikincisi olan Ergin, organizasyonun ardından döndüğü memleketinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kırkpınar'a olan ilgisi nedeniyle güreşe başladı

Milli güreşçi Eylem Engin, 5 yaşından bu yana her yıl dedesiyle köyden Edirne'ye gelerek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlediklerini anlattı.

Engin, Kırkpınar atmosferinin çok heyecanlı olduğunu belirtti.

"Sabah erken saatte dedemle köyden çıkarak Edirne'ye Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye geliyorduk. O atmosfer beni çok heyecanlandırdı. Güreşe bu şekilde ilgi duydum. Benim de favorim başpehlivan İsmail Balaban. Onunla büyüdüm diyebilirim."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Engin, kadınlar yağlı güreş yapamadığı için minder güreşine yöneldiğini dile getirdi.

"Başta dedem olmak üzere ailem çok destek oldu. Dedemi geçen yıl kaybettik. Onun emeği üzerimde çok. Rahmetle anıyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda aldığım madalyamı da dedeme adıyorum. Şampiyonanın ardından çalışmalarıma başladım. Gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ve 2028'de yapılacak olimpiyatlarda şampiyonluk hedefliyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ergül: Köyden çıkan bir başarı hikayesi

Antrenör Tamer Ergül, sporcusunun ilkokulda güreşe başladığını dile getirdi. Ergül, milli güreşçi Eylem Engin'in köyden çıkan bir başarı hikayesinin olduğunu ifade etti.

"Eylem'in güreşe başlamasında dedesinin büyük emeği var. Antrenmanı olduğu gün köyden getiriyor, antrenman bitene kadar torununu bekliyordu. Allah razı olsun ondan. Onun sayesinde Eylem güreşe tutundu. Dedesi geçen yıl yaşamını yitirdi ve hepimiz çok üzüldük."

Ergül, milli sporcunun olimpiyat hedefiyle çalışmalarına azimle devam ettiğini aktardı.

ETİKETLER
Edirne Güreş
Sıradaki Haber
Okçulukla yaşama tutunan Güneydoğu gazisi yeni sporcular yetiştiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
Bakan Şimşek’in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı
15:04
Bolu'da 7 milyon sahte makaron ele geçirildi
15:30
Kırklareli'nde bir haftada 362 düzensiz göçmen yakalandı
15:21
Tropikal fırtına seviyesine gerileyen Hilary Kasırgası, Meksika ve ABD'de etkisini gösteriyor
15:01
Elektrikli şarj soketi için hedef 38 bin
15:14
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Antalya'da meralardaki çekirgelere karşı "hindili" mücadele
Antalya'da meralardaki çekirgelere karşı "hindili" mücadele
FOTO FOKUS
TPAO Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin yıl dönümünü kutladı
TPAO Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin yıl dönümünü kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ