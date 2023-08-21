Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli sporculara tebrik etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, milli sporcuların Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 52 madalya kazandığı belirtildi.

Bakan Osman Aşkın Bak, organizasyonda mücadele veren sporculara teşekkür etti.

"Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen ve 8 farklı branşta 88 sporcu ile katıldığımız Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda sporcularımız bizleri gururlandıran sonuçlar elde etti. Şampiyonada 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 52 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Müsabakalarda ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım yolunda milli sporcularımıza başarılar diliyorum."

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 7 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.