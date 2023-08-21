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Spor
AA 21.08.2023 14:45

Zafer Ultra Maratonu bu yıl sanal koşulacak

Zafer Ultra Maratonu, Cumhuriyet'in 100. yılında sanal platformda küresel çapta gerçekleştirilecek.

Zafer Ultra Maratonu bu yıl sanal koşulacak

Nef Vakfı tarafından 15-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek sanal yarışta, katılımcılar uygulama yardımıyla koştukları mesafeleri sisteme yükleyecek.

Katılımı Türkiye dışına taşıyarak tüm dünyaya yaymak için sanal olarak gerçekleştirilecek Zafer Ultra Maratonu'nda koşucular yaklaşık 295 kilometrelik Afyon-İzmir rotasında koşabilecekler.

Zafer koşusunda yer almak isteyenler, internet üzerinden kayıt yaptırıp, sanal koşuya katılarak yaptıkları mesafeleri Nef Vakfı'nın sistemine yükleyebilecekler.

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