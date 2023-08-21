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Spor
AA 21.08.2023 14:40

Sakarya'da uluslararası hentbol turnuvası düzenlenecek

Sakarya'da, 1-3 Eylül'de "SEHA Gazprom League" Uluslararası Hentbol Dostluk Turnuvası gerçekleştirilecek.

Sakarya'da uluslararası hentbol turnuvası düzenlenecek
[Fotograf: AA]

2011 yılında kurulan ve Balkan Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Güneydoğu Avrupa Hentbol Birliği Ligi'nin (SEHA), Macaristan'dan Telekom Veszprem, Makedonya'dan Eurofarm Pelister, Sırbistan'dan RK Vojvodina ve Belarus'tan BGK Meshkov Brest'in takımlarının mücadele edeceği dostluk turnuvası, Gazprom sponsorluğunda Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak.

Turnuvanın açılış karşılaşmaları 1 Eylül Cuma 16.00'da Vojvodina-Brest ve 19.00'da Telekom Vezsprem- Eurofarm Pelister mücadeleleri ile başlayacak.

Turnuvanın son gününde ise Büyükşehir Hentbol takımı ile Rus ekibi Zenit arasında saat 13.00'te dostluk karşılaşması oynanacak. Turnuva boyunca maçlar ücretsiz izlenebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gazprom yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonrası Sakarya'da uluslararası turnuva düzenlenmesine karar verildiğini belirtti.

Yüce, turnuva için hazırlıkların son aşamada olduğunu vurguladı.

"1-3 Eylül arasında ülkemizde ilk kez düzenlenecek ve dünyanın en iyi takımlarının yer alacağı uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

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