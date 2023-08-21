Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde heyecan devam ediyor

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde ilk kez düzenlenen lig kapsamında gerçekleştirilen "Yunusemre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri"nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Ligde 6. hafta sonunda Orhan Okulu 63 puanla zirvede yer aldı. Manisa'da birinci olan Ali Gürbüz, ligde 46 puanla ikinci sıraya yükseldi. İsmail Balaban ve Serhat Gökmen'in ise 38 puanı bulunuyor.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı, 2-3 Eylül tarihlerinde "63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" adıyla düzenlenecek.

Lig sonunda ilk 24'te yer alan başpehlivanlar, seneye direkt Kırkpınar'a katılmaya hak kazanacak.