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Spor
AA 21.08.2023 15:20

Avrupa şampiyonu atlet Dilek Koçak Paris 2024'e odaklandı

Erzurum'da hayvan otlatırken keşfedilen ve son olarak İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metrede altın, 800 metrede ise bronz madalya kazanan milli atlet Dilek Koçak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Avrupa şampiyonu atlet Dilek Koçak Paris 2024'e odaklandı
[Fotograf: AA]

Beş yıl önce Karayazı ilçesindeki Üzengili köyünde hayvan otlatırken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen ve Fenerbahçe'ye transfer olan 18 yaşındaki milli atlet Dilek Koçak, geçen yıl mayıs ayında Mersin'de 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle kadınlar 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Genç sporcu, rekorunu iki hafta sonra Bursa'daki Olimpik Deneme Yarışması'nda 2.04.35'lik derecesiyle geliştirdi.

Dilek Koçak, son olarak İsrail'de 7-11 Ağustos'ta düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Burada 1500 metrede altın, 800 metrede ise bronz madalya kazanan milli sporcu, antrenörü Fesih Doğan ile Yakutiye ilçesindeki Tartan Atletizm Pisti'nde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için ter döküyor.

Dilek Koçak, köyde ailesiyle hayvancılıkla uğraşırken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildiğini belirterek, köyler arası düzenlenen koşu yarışlarında üçüncü olduğunu ve atletizme başladığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dilek, Erzurum Spor Lisesi'ne kayıt olduktan sonra atletizm antrenörü Fesih Doğan ile tanışıp kendini geliştirmeye başladığını anlattı.

"Fesih hoca ile antrenmanlara başladım ve daha sonra yarışlara katıldım. Yarışlarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçtim. Üç yıldır TOHM'dayım ve çok verim aldım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"İsrail'deki atletizm yarışlarında Türkiye adına 2 madalya kazanan ilk sporcuyum"

Dilek Koçak, geçen yıl Mersin ve Bursa'da katıldığı 18 yaş altı atletizm yarışlarında Türkiye rekoru kırdığını aktardı.

"Geçen yıl 800 metrede Türkiye rekorunu kırdım. Yine geçen yıl ilk defa katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda 5'inci oldum. Dünya Şampiyonası'nda ise 800 metrede 9'uncu sırada yer aldım. Bu yıl çalışmalarımın üstüne koyarak devam ettim ve İsrail'deki yarışta 800 metrede Avrupa üçüncüsü ve 1500 metrede Avrupa şampiyonu oldum. İsrail'deki atletizm yarışlarında Türkiye adına 2 madalya kazanan ilk sporcuyum. Avrupa Şampiyonası'nda koşarken ailemin beni izlediğini ve dualarının benim arkamda olduğunu biliyordum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dilek Koçak, İsrail'deki başarısından sonra gittiği köyünde büyük sevgi ve coşkusuyla karşılandığını dile getirdi.

Milli sporcu,Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için bir başlangıç olduğunu ifade etti.

"Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğim başarı, olimpiyatlara katılmak için bir kapının açılışı oldu. İnşallah daha iyisi olacak. Olimpiyat barajını rahat şekilde geçeceğimi düşünüyorum, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota alıp madalya kazanacağıma inanıyorum. Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenör Doğan: Her sporcu ve antrenörün hayalindeki yarış, olimpiyatlardır

Antrenör Fesih Doğan ise geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nın kendileri için iyi gitmediğini ve içlerinde bir uhde kaldığını anlattı. Doğan, bu yıl Dilek Koçak'ın Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğünün kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Gençlik ve Spor Bakanlığının TOHM projesinin başarısı, Dilek'in kazandığı madalyalarla daha da iyi anlaşılıyor. Bu çocuğumuz ve diğer çocuklarımız, yıl boyunca TOHM'da kalıyor. Burada sürekli antrenmanlara devam ediyorlar. Her türlü imkana sahip olduklarından bu da başarıya olumlu şekilde yansıyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doğan, Dilek'in bu ayın sonunda Polonya'da düzenlenecek özel bir yarışa gideceğini ve olimpiyat kotası için puan toplamaya çalışacağını belirtti.

"Öncelikli hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak. Her sporcu ve antrenörün hayalindeki yarış, olimpiyatlardır. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek ve emeklerimizin karşılığını alabilmek için çaba gösterip çalışacağız."

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