Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular farklı kategorilerde 6 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti.

Türkiye, elde edilen toplam derecelere göre belirlenen takım şampiyonluğunda ilk sırada yer aldı.

Organizasyonda madalya alan sporcular ve kategorileri şunlar:

Cubs Erkekler: Ateş Ahıskal (bronz)

Cubs I Kızlar: Masal Oran (altın)

Basic Novice III: Derya Taygan (altın), Tuvana Çağla Iğdi (gümüş), Darya Dalgıç (bronz)

Basic Novice II: Nehir Alan (bronz)

Basic Novice I: Ada Özçırpıcı (gümüş)

Basic Novice Erkekler: Furkan Emre İncel (altın), Batu Tasasız (gümüş), Ege Alacan (bronz)

Intermediate Novice Kadınlar: Defne Ulutaş (gümüş)

Intermediate Novice Erkekler: Ege İlter (altın)

Advanced Novice Erkekler: Efe Ergin Dinçer (altın), Mehmet Cenkay Karlıklı (gümüş)

Junior Erkekler: Alperen Özkan (altın), Ali Efe Güneş (gümüş)