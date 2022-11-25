Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 17:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sofiane Feghouli Fatih Karagümrük'te
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli, Türkiye'ye geri döndü. Cezayirli yıldız futbolcu, Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.
Geçen sezon Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Feghouli uzun süre sarı kırmızılı takımdan haber beklemiş ancak geri dönüş yolu açılmamıştı.
İstanbul'da yaşamayı sürdüren 32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan Karagümrük'ün kısa süre içinde transferle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
2017-2018 sezonunun başında West Ham'dan Galatasaray'a transfer olan Feghouli, sarı kırmızılı formayla 5 sezon mücadele etti.
Cezayirli yıldız bu süreçte 162 karşılaşmada görev yaparken 34 gol atıp 31 asist yaptı. Feghouli, Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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