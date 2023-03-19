Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak başlayan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetiyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Demir Grup Sivasspor, küme düşme hattından uzaklaşmak için şiddetle puana ihtiyaç duyuyor. Hafta içinde UEFA Konferans Ligi'ne veda eden kırmızı-beyazlıların ligde 24 puanı bulunuyor.

Geçen haftaki Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 3 maç sonra kazanan 25 puandaki MKE Ankaragücü ise yeni bir seriye başlamanın hesaplarını yapıyor.

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