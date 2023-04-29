Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 37 puan topladı.

Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada girdi.

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