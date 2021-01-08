Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı son 3 maçta 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Sivasspor, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

Geride kalan süreçte 4. haftayı bay geçen Sivasspor, yaptığı 16 maçın 4'ünü kazandı, 7'sinde berabere kaldı ve 5'ini kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, 19 puan topladı.

Puan cetvelinde 14. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Gaziantep FK ise 31 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Sivasspor'da 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak.