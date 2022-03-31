Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Moussa Konate ve Samba Camara sakatlandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Samba Camara ve golcü Moussa Konate sakatlandı.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Moussa Konate ve Samba Camara'nın sağlık durumu hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.
Ayyıldız, Moussa Konate'ye yapılan kontrollerde sol ayak bileği ön ve arka kısmında kemik yapıda sıkışma olduğunu belirtti.
"Konate'de yaygın ödem ve dış yan bağlarda hafif seviyeli yırtık tespit edildi. Samba Camara’ya yapılan kontrollerde ise sol dizinde kemikte ödem oluştuğu görülmüştür. İki sporcumuzun da tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır."
Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, takımımızda sakatlığı bulunan futbolcularımız Moussa Konate ve Samba Camara’nın sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) March 31, 2022
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