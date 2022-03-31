Genç ve yıldız milli eskrimciler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda 29 milli sporcu piste çıkacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de 2-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 102 ülkeden 1700 sporcu, kılıç, flöre, epe ve takım müsabakalarında mücadele edecek.
Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve maç programı şöyle:
2 Nisan Cumartesi:
Genç kadınlar kılıç: Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör
Genç erkekler kılıç: Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk
3 Nisan Pazar:
Yıldız kızlar kılıç: Begüm Alkaya, Alara Çermen, Nil Güngör
Yıldız erkekler kılıç: Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Adem Doruk Küpeli
4 Nisan Pazartesi:
Genç kadınlar kılıç takım
Genç erkekler kılıç takım
5 Nisan Salı:
Genç kadınlar flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Melike Taşdelen
Genç erkekler flöre: Can Alkış, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın
6 Nisan Çarşamba:
Yıldız kızlar flöre: Fatima Zehra Anbarlılar, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir
Yıldız erkekler flöre: Poyraz Ege İlman, Tan Sezer, Kayhan Sırmacı
7 Nisan Perşembe:
Genç kadınlar flöre takım
Genç erkekler flöre takım
8 Nisan Cuma:
Genç kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek
Genç erkekler epe: Emir Akal, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner
9 Nisan Cumartesi:
Yıldız kızlar epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Berra Sonyüksek
Yıldız erkekler epe: Halis Efe Elibol, Murat Meriç, Yalgın Yeter
10 Nisan Pazar:
Genç kadınlar epe takım
Genç erkekler epe takım