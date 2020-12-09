Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivasspor’da Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi yine koronavirüs şoku
[Fotoğraf: Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçı için İsrail'e gitti. AA]
Demir Grup Sivasspor'da yarın oynanacak Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi yapılan testlerde 3 futbolcunun daha testi pozitif çıktı. Takımda pozitif vaka sayısı 8'i futbolcu 4'ü teknik heyet olmak üzere 12'ye yükseldi.
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Etiketler: Koronavirüs Sivasspor Son Dakika
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