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Sivasspor'da koronavirüs rastlanmadı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin Covid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
"A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."
Etiketler: demir grup sivasspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:35
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