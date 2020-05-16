Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin Covid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

"A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."