Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da bir koronavirüs vakası
Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Görünen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kamuoyunun bilgisine pic.twitter.com/DqLKmewD0f— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 17, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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