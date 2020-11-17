Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Görünen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sporcumuz evde izolasyona alınmış olup, tedavisine hemen başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunun bilgisine pic.twitter.com/DqLKmewD0f — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 17, 2020