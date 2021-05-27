Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da 2 oyuncuya milli davet
Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları Max Gradel ve Faycal Fajr, ülke milli takımlarına davet edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Max Gradel, Fildişi Sahili'nin 12 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Gana ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosunda yer alacak.
Fayçal Fajr ise Fas'ın 8 Haziran Salı günü Gana'yı konuk edeceği hazırlık maçının kadrosuna çağrıldı.
Açıklamada, "İki sporcumuza da milli takımlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Max Gradel— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 26, 2021
Fayçal Fajr
Ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Detaylar https://t.co/UsjQ4z1V3M pic.twitter.com/fwS6u4pdgF
Etiketler: Sivasspor
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