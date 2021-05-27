Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Max Gradel, Fildişi Sahili'nin 12 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Gana ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosunda yer alacak.

Fayçal Fajr ise Fas'ın 8 Haziran Salı günü Gana'yı konuk edeceği hazırlık maçının kadrosuna çağrıldı.

Açıklamada, "İki sporcumuza da milli takımlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.