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Spor
AA 24.06.2023 11:19

Sivasspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kulüp yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Sivasspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Bahattin Eken: Başkanvekili - Mali işler ve satın alma sorumlusu.

Mehmet Akif Bağce: Başkan yardımcısı - Sportif ve sponsorluklar sorumlusu.

Gökhan Karagöl: Başkan yardımcısı - Basın sözcüsü ve medya sorumlu.

Yusuf Bozatlı: Asbaşkan - Futbol şube ve altyapı sorumlusu.

Nurettin Yıldırım: Asbaşkan - Kamu kurumları ile ilişkiler sorumlusu.

İbrahim Emre Mermer: Asbaşkan - Kurumsal pazarlama ve lisanslı ürünler sorumlusu.

Burak Özçoban: Asbaşkan - İş geliştirme ve yatırımlar sorumlusu.

Deniz Kızılırmak: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlu.

Kürşad Ceylan: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlusu.

Arif Kaleli: Asbaşkan - Stadyum ve taraftar sorumlusu.

Ömer Yaman: Asbaşkan - TFF ilişkileri sorumlusu.

Faruk Taşseten: Asbaşkan - Tesisler sorumlusu.

Erhan Ekici: Asbaşkan - Hukuk işleri sorumlu.

İsmail Yıldız: Asbaşkan - Dış ilişkiler sorumlusu.

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