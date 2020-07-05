Kasımpaşa 62. dakikada Florent Hadergjonaj'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin 77. dakikasında Sivassporlu Arouna Kone'nin ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 36 yapaken, Sivasspor da 54 puana yükseldi.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi’nin içeri çevirdiği topa kale önündeki Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mert Hakan’ın ortaladığı topu arka direkte Yatabare, Emre Kılınç’a indirdi. Emre’nin sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

32. dakikada Cofie’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Hadergjonaj son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ön direkte Koita penaltı noktası yakınındaki Thiam’a pasını aktardı. Thiam’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada sol taraftan Haddadi’nin yerden ortasında karambolde Koita kale önünde şutunu çekti. Kaleciden dönen topla buluşan Thiam’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

62. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Demir Grup Sivasspor yarı sahasında orta saha çizgisine yakın bir noktada Florent Hadergjonaj ile girdiği ikili mücadelede Emre Kılınç yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla Hadergjonaj'ı oyun dışına gönderdi.

77. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü iptal edildi. Goiano'nun sağdan ortasında kaleci Ramazan Köse'nin dokunamadığı topu arka direkte Arouna Kone tamamladı ve top filelere gitti. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR hakemleriyle görüştükten sonra, Kone'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

86. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının solundan yaptığı vuruşta soluna uzanan kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk 46 David Pavelka), Thiam (Dk. 90+4 Brecka), Koita (Dk. 82 Ricardo Quaresma)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 85 Barış Yardımcı), Appindangoye, Camara, Uğur, Ziya, Cofie, Mert Hakan (Dk. 86 Barış Yardımcı), Emre, Fernando (Dk. 46 Arouna Kone), Yatabare (Dk. 90+2 Petar Skuletic)

Sarı kartlar: Dk. 24 Marcelo Goiano, Dk. 59 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Florent Hadergjonaj, Dk. 79 David Pavelka (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 62 Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Fuat Çapa: Gereken mücadeleyi sahada verdik

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, ligin fiziksel anlamda en iyi takımıyla karşılaştıklarını belirtti.

Fuat Çapa, iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

"Demir Grup Sivasspor'un buraya değişik motivasyonla geleceğini biliyorduk. Ligin en iyi geçiş oyunu oynayan takımı. Buna önlem almamız gerekiyordu. Biraz buna dayalı oyun felsefesi ürettik. Pas ve top kontrolü hataları yaptık. Pozisyon da vermedik. İkinci yarıda son 20-25 dakika etkili olacağımızı biliyorduk ama 10 kişi kaldık. Hesaplarımız değişti. Daha sonra 1 puan almak için oynadık. Gereken mücadeleyi sahada verdik. Gol yememek güzel olan taraftı. Ancak son maça nazaran daha az pozisyona girdik. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bizim için güzel bir süreç olmuş olacak."

Rıza Çalımbay: Eksiklerimize rağmen iyi oynadık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eksikleri olmasına rağmen iyi oynadıklarını ancak son pasları değerlendiremediklerini aktardı. Çalımbay, güzel bir maçın geride kaldığını belirtti.

"İki taraf iyi mücadele etti. Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. İkinci yarıda üstünlüğü ele aldık. Son pasları değerlendiremedik. Bir gol pozisyonumuz oldu ancak VAR'A takıldık. Kasımpaşa'ya iyi gittiği dönemde rastladık. Zor oldu. İyi mücadele ettik. Deplasmanda alınan puanlar puandır. Kalan 4 maçı en iyi şekilde bitireceğiz."

Deneyimli teknik adam, maç fikstürü açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

"Bu konuda basına kırgınım. Bize yapılan hiçbir takıma yapılamadı. Bize 2 günde bir maç oynatıyorlar. Hafta içi çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Daha sonra cumartesi günü de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Hiç kimsenin böyle bir fikstürü yok. Bir tek bizim var. Basın bunu eleştirmiyor. TFF bakmıyor. Rıdvan Dilmen dile getirdi sadece. Bu dönemde sakatlıklar ve kartlar ortaya çıkıyor. Bu fikstürü yapmaları çok yanlış. Bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum."