Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Mustapha Yatabare, Faycal Fajr ve Tyler Boyd'un (2) golleriyle 4-0 önde tamamlayan kırmızı beyazlılar, ikinci yarıda Yatabare ile farkı 5'e çıkardı. Göztepe, Cherif Ndiaye, Christian Titi ve Fousseni Diabate ile üç gol bulmasına rağmen, Sivasspor müsabakadan 5-3 galip ayrıldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmalarda aldığı 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

[Fotoğraf: AA]

Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran ve Göztepe'yi geride bırakan Demir Grup Sivasspor, 9. sıraya yükseldi. Göztepe ise 39 puanda kalarak 10. sıraya geriledi.

Bu sezon daha önce MKE Ankaragücü'ne 4 gol atan Sivasspor, Göztepe filelerini 5 kez havalandırarak en yüksek skoruna ulaştı.

Göztepe, 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne yenildikten sonra, Sivasspor maçından da puansız ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Toplam 8 golün atıldığı karşılaşma, bu sezon Çaykur Rizespor'un MKE Ankaragücü'nü 5-3 yendiği müsabakayla birlikte en fazla skor üretilen maçlardan biri oldu.

Demir Grup Sivasspor'da Yatabare 8, Fajr 4 ve Boyd da 3. golüne ulaştı. Göztepe'de Cherif Ndiaye 9. golünü atarken, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takımda mücadele eden Titi ise İzmir ekibinde ilk kez fileleri havalandırdı.