Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma, 2-1 ev sahibi Ankara temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

11. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada topa dokunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt iki hamlede kurtardı.

24. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza yayının üzerine kadar gelen Soner Dikmen'in vuruşunda, top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

35. dakikada Hadadi'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinden Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'in üzerine gitti.

37. dakikada Yusuf Erdoğan, sağdan ceza sahasına girerek topu gerideki arkadaşı Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden çektiği şutta, kaleci Nordfeldt topu sağına uzanarak kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Öte yandan karşılaşmadan önce, hayatını kaybeden eski milli futbolcu Erhan Önal ile Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz için saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

52. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, kaleci Nordfeldt sağına uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta Candeias sağ kanattan topu ceza sahasının solundaki Sefa Yılmaz'a çıkardı. İkinci yarının başında oyuna giren Sefa, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

66. dakikada Hadadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasının sağında topa gelişine vuran Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Gençlerbirliği şık bir golle tekrar öne geçti. Candeias'ın pasıyla Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan sıfıra inerek yerden ortasında, kale sahasının içindeki Sefa Yılmaz'ın topuğuyla yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.

82. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasında Yusuf Erdoğan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

84. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışını kaleci Nordfeldt, soluna uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu Hajradinovic tekrar önünde buldu ancak bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maçta iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, alınan her puanın değerli olduğu haftalardan geçtiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Rakibimizin nasıl oynayacağını tahmin ederek hafta içi çalışmalar yaptık. Oyuna da çok iyi başladık, çok net pozisyonlar yakaladık. Maalesef son vuruşlarımız, tercihlerimiz doğru değildi. Rakibimiz maç içerisinde bulduğu pozisyonları gole çevirdi. İstedikleri oyunun karşılığını onlar aldı. 7-8 net pozisyona girdik, kaçırdığımız penaltı var. Gol ne kadar geç gelirse böyle maçlarda rakibinizin inancı ve direnci artar. Bu da size tehdit oluşturur. Bugün de böyle bir maç oldu."

Çok şık goller yediklerini de vurgulayan Çapa, "Bu tür rakiplerimize karşı oynadığımızda şansızlıklar da yaşıyoruz. Eksik oyuncularımız var. Bunlar mazeret değil. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz. Ödediğimiz bir hesap var, alamadığımız 3 puan... Gerçekten çok üzücü. Oyunumuzun karşılığını alamadık. Son 6-7 maç böyle oldu. Futbol şansının bizden yana olmadığını bizden olmadığını söylemek, bana göre çok doğru değil. Futbolda şansı kendin oluşturursun. Milli takım arasında daha fazla çalışmalıyız. Eksiklerimiz dönecek. Ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Bu oyuncu grubu, bu kaliteye sahip. Üzerimizdeki miskinliği bırakıp tamamen sonucu elde etmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.