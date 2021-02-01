Kırmızı beyazlılar ara transfer döneminin son gününde Başiktaş'tan Tyler Boyd ile anlaştı.

"Demir Grup Sivassporumuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla birlikte çalışmalara başlayacak."