Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 18:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivasspor Tyler Boyd'u kiraladı
Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'un sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı
Kırmızı beyazlılar ara transfer döneminin son gününde Başiktaş'tan Tyler Boyd ile anlaştı.
"Demir Grup Sivassporumuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla birlikte çalışmalara başlayacak."
Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak. pic.twitter.com/zZQrndZbl3— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) February 1, 2021
Etiketler: Sivasspor Transfer Haberleri Beşiktaş
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