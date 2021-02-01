Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli stoper Paz ile sezon sonuna anlaşma sağlandı.

Hoş Geldin Besard Sabovic



Kulübümüz, orta saha oyuncusu Besard Sabovic ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır.



Anlaşmanın hem Besard Sabovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.



Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/3bYpDY2gr6 — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) February 1, 2021

İsveçli 23 yaşındaki önlibero Sabovic ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki oyuncu için ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.