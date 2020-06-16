Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'un sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında lige verilen aradan sonraki ilk karşılaşmaya galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Otyakmaz, puan cetvelinde 3. sıraya yükseldiklerini anımsattı.

"Lige ikinci yarı lider olarak başlamıştık ama kaybetmiş olduğumuz maçlar ve puan kayıpları bizi maalesef dördüncülüğe kadar düşürmüştü. Tekrar üçüncülüğü yakaladık, inşallah önümüzdeki haftalarda da puanlarımız artarak devam eder ve ligdeki sıralamamız en üst seviyede olur diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz."

Karşılaşmanın çok pozisyonlu geçmediğini anlatan Otyakmaz, iki takımın da yorulduğunu ifade etti. Otyakmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Kalan 7 hafta var, biraz daha oyunumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Hazırlık maçı yapmamamız da bunda etken olduğunu düşünüyorum. Bu maçtan sonra ivmemiz daha yukarıya doğru, daha yüksek grafikte, daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Lig liderliğini yakalayabiliriz"

Otyakmaz, ligin üst sırasında yer alan Trabzonspor ve Medipol Başakşehir takımlarının iyi futbol oynadıklarını vurguladı.

"Bu takımlarımız ligde bulundukları yerleri hak ediyorlar. Biz de ilk yarı çok iyi futbol oynamıştık ve ligin zirvesindeydik. Ama ikinci yarıya bir takım sakatlıklar damgasını vurunca puan kayıplarımız söz konusu oldu ve dördüncülüğe kadar düştük. Bugün yakalamış olduğumuz avantajla üçüncü sıradayız. İnşallah fikstürümüz de müsait, bu karşılaşmadan biraz daha iyi mücadele edersek, iyi futbol oynarsak diğer maçlarımızı kazanıp lig liderliğini yakalayabiliriz diye düşünüyorum."

Mert Hakan ve Emre Kılıç'a teklif sunulacak

Yeni gelen 5 oyuncu değiştirilmesi kuralının sorulması üzerine Otyakmaz, bu duruma pek alışamadığını ama yaşanan sakatlıklar nedeniyle futbolcuları korumak adına iyi olarak değerlendirdiğini söyledi.

Otyakmaz, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a yeni bir teklif yapacaklarını aktardı.

"Kendileriyle konuştuk, herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla ligde bulunduğumuz durum ve bitireceğimiz yer itibarıyla ona göre bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığını iddia eden takımlara bu soruları sorun, bakalım onlar ne diyecekler. Ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalıyorsa bilmiyorum yani. Peki neden bu tür haberler yayımlanıyor, onu da bilmiyorum."