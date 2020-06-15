Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda, bağış kampanyasının sadece maddi değil manevi katkısının da olacağını söyledi.

"Beşiktaşlılık mütevaziliktir, hoşgörülülüktür. Dolayısıyla anlamlı ve duygu yüklü bir camiadır. Ekonomik sıkıntılardan dolayı başlatılan yardım kampanyası camiaya bir start verecektir, başlangıç olacaktır. Neyin başlangıcı olacaktır? Öze dönüş için mecburuz. Adamın geliri iki, harcaması on. Bunun için tek bir çaremiz var gelir ve gideri dengelemek. Özüyle beraber şampiyon olmuş camialar başarıyı sağlamıştır. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Beşiktaş ne olursa olsun şampiyonluğa oynar. Biz seneye de şampiyon olacak kadro kuracağız."

Çebi gelecek yıl daha düşük bütçelerle şampiyon olacaklarına inandığını vurguladı.

"Çok abuk sabuk paralar harcadık"

"Şampiyon olduğumuz dönemde Talisca, Gomez, Sosa vardı. Talisca çok iyi futbolcuydu. Aboubakar da öyle. Bunlara baktığınız zaman bonservissiz ve cüzi rakamlarla iyi bir takım yaptık. 47 milyon euro idi. Daha iyisini 1.6 milyon euroya oynatırken şimdi 3.2 milon euroya nasıl oynatıyorsunuz? Yaşadıklarımız bize doğru yolugösteriyor. Çok abuk sabuk paralar harcadık. Benim kulübüm bu sözleşmeleri yapmamalı. Düşük ücretle scout ekibini çalıştırarak, şampiyon olabiliyorsan amenna. Gel 90-100 milyon harca şampiyon ol. Paramız vardı da şampiyon olduk. Borçla bu iş olmaz. Önümüzdeki sene kesinlikle 47 milyon gibi bütçelerden daha aşağı rakamlarla şampiyon olacağımıza inanıyorum."

Amatör şubelerden her yıl 50 milyon lira açık verdiklerini dile getiren Çebi, birçok branşta bütçeleri yarı yarıya indirdiklerini belirtti.

"Basketbolda da altyapıdan gençlerle mücadele etmek istiyoruz"

"Bazı takımlarımızın altyapısı var ama bir tane bile sporcu yukarıya çıkamamış. Basketbolda da altyapıdan gençlerle mücadele etmek istiyoruz, gelecek sezon böyle olacak. Ben bu alanlarda yarışmacı olmak istemiyorum. Altyapıda bir hocanın görev yapacağı yerde altı hoca görev yapıyor. Bu dönemi kapatacağız. Böyle bir dünya yok. Hentbol takımımız var harika ama olmuyor. İnanılmaz sözleşmeler var. Bu seneyi bir şekilde hallediyoruz, bütçeleri düşürüyoruz seneye de aynı şekilde devam edecek."