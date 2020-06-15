Haber Giriş: Kaynak: AA
Max Kruse ameliyat edildi
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ameliyat edildi.
FB TV'de 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, tecrübeli oyuncunun beklenmedik şekilde ameliyata alındığını belirtti.
"Max Kruse beklenmedik şekilde saat 19.00'da ameliyata alındı. Oyuncumuz apandisit ameliyatı oldu. Ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Max Kruse bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor."
Etiketler: Fenerbahçe Max KruseSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 22:00
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