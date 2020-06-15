İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport'un 2003'ten bu yana her yıl Avrupa'da top koşturan 21 yaşın altındaki en iyi futbolcuya verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün bu seneki adayları açıklandı.

Tam 100 ismin yer aldığı listedeki tek Türk oyuncu ise Almanya Bundesliga takımlarından Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, oldu.

2003 yılınan beri düzenli olarak düzenlenen 'Golden Boy' ödüllerine 21 yaş altı 100 futbolcu seçildi. Listede Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen isimler yer alıyor.

Listede Chelsea'dan Tino Anjorin, M. United'den Angel Gomes, PSG'den Mitchel Bakker, Ajax'tan Sergino Dest gibi yıldız adayı olan oyuncular yer alıyor.

2019 Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün sahibi Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix olmuştu.