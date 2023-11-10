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Spor
AA 10.11.2023 10:30

Sivasspor Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Sivasspor Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Topladığı 14 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak ile Modou Barrow, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Sivasspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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