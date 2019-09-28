Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivasspor Alanya maçını kazanarak puan cetvelinde üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Ligin 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Alanyaspor ise kendi evinde Sivasspor'u yenerek hem çıkışını sürdürmek hem de liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka, Aytemiz Alanyaspor önünde forma giyemeyecek.

Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Maç öncesi notlar

Sivasspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor (2B 1M), tek galibiyetini geçen sezon bu statta aldı (2-0).

Süper Lig'de yedi maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor (4G 3B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Son altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Sivasspor (2B 1M), daha önceki 17 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (5B 9M).

2019/20 Süper Lig sezonunun ilk beş haftasında oynadığı her maçta gol atan beş takımdan ikisi Alanyaspor ve Sivasspor (Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte).

Oynadığı son 13 maçta da rakip fileleri havalandıran Alanyaspor (toplam 21 gol), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de ortayla en fazla gol bulan iki takımdan biri Alanyaspor (3; Trabzonspor ile birlikte). Sivasspor ise henüz rakiplerin yaptığı ortalardan gol yemedi.

İlk beş haftada Süper Lig'in en fazla ikili mücadele kazanan takımı olan Sivasspor (310), kazanılan hava topu sayısında ise sadece Rizespor'un (115) gerisinde kaldı (110).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (5) ve golleriyle takımına en fazla puan kazandıran (6) oyuncu Papiss Cisse.

Sivasspor forması giyen Fernando'nun bu sezon Süper Lig'de attığı iki gol de oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi.

Erol Bulut ile rakipolduğu üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Rıza Çalımbay (1M), son iki karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak:AA