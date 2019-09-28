Kasımpaşa Denizli'ye konuk oluyor28 Eylül 2019 Cumartesi 10:32 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:34
Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.
Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa arasında bugün saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Süper Lig'deki sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor'u 3-0 yenerek alan lacivert-beyazlılar, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u eleyerek moral buldu.
Ligde haftaya 4 puanla 16. sırada giren lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise 6 ayı aşkın süredir galibiyet alamıyor. Ligdeki son dış saha galibiyetini 16 Mart'ta Akhisarspor karşısında 3-2'lik skorla alan Kasımpaşa, daha sonra deplasmanda oynadığı 6 maçtan da puan alamadı.
Teknik direktör Yücel İldiz yönetimindeki Yukatel Denizlispor ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 3 lig maçında galip gelemedi. Ege temsilcisi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.
İki takım Süper Lig'de 9 yılı aşkın bir süre sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda karşılaşan iki ekibin 28 Mart 2010'daki son maçında 3-3'lük beraberlikle taraflar sahadan ayrılmıştı.
Kaynak: AA