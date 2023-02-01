Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim zemin denetçisi Hakan Cemal Aydın, stadyumu inceledi. Zemindeki çimleri kontrol eden Aydın, bazı ölçümler yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İnceleme sırasında Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ile bazı kulüp yetkilileri de hazır bulundu.

TFF'nin Beşiktaş maçının Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı ile ilgili kararını kulübe bildireceği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada stadyum çimleri "agril" adı verilen özel örtüyle korunuyor.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'deki RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Adana Demirspor maçını ise Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamıştı.