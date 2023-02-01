Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Metehan Baltacı ile sözleşme uzattı
Galatasaray Kulübü, Metehan Baltacı ile sözleşme uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizden yetişen futbolcumuz Metehan Baltacı'nın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.
Akademimizden yetişen futbolcumuz Metehan Baltacı'nın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/UMR4G1vezK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 1, 2023
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Yeni Merkez Hakem Kurulu göreve başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz