Sıtmaya yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can hayatını kaybetti

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can, geçtiğimiz 23 Kasım’da Kulüp Başkanı Engin Koyun ile birlikte hem turnuvayı takip etmek, hem de genç oyuncuları keşfetmek amacıyla Nijerya’ya gitti.

Bir süre kaldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Can, daha sonra ise 9 Aralık’ta gerçekleşen Bandırmaspor-Kocaelispor maçını izlemek üzere Balıkesir’in Bandırma ilçesine gitti.

Maçın olduğu akşam rahatsızlanan Can, Kocaeli’ye gelince özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesinin ardından Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Can’a burada sıtma teşhisi konuldu.

Gebze’de yapılan tüm müdahalelere rağmen Can, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Can’ın cenazesinin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi. Can hastalığı Nijerya'da kaptı.

Kocaelispor sosyal medya hesabından vefat haberini duyurdu.

"Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can."

Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir.



Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun.



Seni unutmayacağız Ekrem Can! pic.twitter.com/ikXfQURQDb — Kocaelispor (@Kocaelispor) December 16, 2023

TFF Ekrem Can için taziye mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı yayımladı.

"Kocaelispor Teknik ve Futbol Şube Asbaşkanı Ekrem Can'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ekrem Can'ın cenazesi 16 Aralık Cumartesi (bugün) Karamürsel Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek. Merhum Ekrem Can'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."

Ekrem Can son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Kocaelispor Teknik ve Futbol Şube Asbaşkanı Ekrem Can için Karamürsel Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Burada Can'ın yakınları, taziyeleri kabul etti.

Can'ın cenazesi, ağabeyi Recep Can tarafından kıldırılan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

"Futbol camiası için önemli bir kayıp"

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, kardeşten öte bir dost ve arkadaşını kaybettiğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi.

Koyun, Can'ın Kocaelispor'un başarısı için maddi ve manevi olağanüstü katkı ve destek verdiğini aktardı.

"Yurt dışında en son beraberdik Nijerya'da. Onunla ilgili bir söylem var ama tabii nereden kaynaklandığıyla ilgili net bir şey şu an söyleyemiyorum çünkü ilk gittiğimiz hastanede zatürreyle ilgili teşhis konulmuştu. Sonra başka hastaneye sevkini yaptık. Orada sıtmayla ilgili teşhis konuldu. Bu sabah saat 09.00 sıralarında kalp yetmezliğinden rahmetli oldu. Yani inanın ne desem az. Benim için, futbol camiası için önemli bir kayıp. Mekanı cennet olsun, ailesine, sevenlerine, Kocaelispor'a başsağlığı diliyorum. Nijerya'da beraberdik. Futbolcu baktık, akademileri gezdik. Kafiledeki diğer arkadaşlarla görüştük, hiçbirinde olumsuzluk yok. Onunla ilgili de kesin bir şey söylemiyorum çünkü kafilede olsa diğer arkadaşlarda da belirtisi olur."

Törene, Can'ın yakınlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaelisporlu yöneticiler ve sporcular katıldı.