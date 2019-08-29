Basketbol Süper Lig'inde ekipler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran eski milli oyuncu Sinan Güler'i kadrosuna kattı.

35 yaşındaki oyuncu, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeyle artık yeşil siyahlı formayı terletecek.

Son iki sezonu Fenerbahçe Beko’da geçiren Sinan Güler, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Deneyimli oyuncu, yeni sezonda Selçuk Ernak yönetiminde Daçka'yla ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Galatasaray'a tanıdık yüz

Ertuğrul Erdoğan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Bormio'da sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta, oyun kurucu pozisyonu için tanıdık bir ismi tercih etti.

Sarı -Kırmızılı ekip, ülkemizde daha önce Pınar Karşıyaka ve Sakarya Büyükşehir Basketbol formaları da giyen Lazeric Jones ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Fransa Ligi ekiplerinden AS Monaco’da forma giymişti.

44 maça çıkan Jones, 8.7 sayı, 1. 7 ribaund ve 3.8 asist ortalaması tutturdu.

Kaynak: TRT Spor

