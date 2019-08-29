Spor
Beşiktaş'ta ayrılık: Gary Medel resmen Bologna'da
29 Ağustos 2019 Perşembe 12:42 - Son Güncelleme 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:45
Beşiktaş, Gary Medel'in İtalya Serie A ekibi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur. Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.
Kaynak. TRT Spor
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