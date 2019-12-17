'Elinde sihirli değnek var'

Demir Grup Sivasspor’un başarısı haklı olarak manşetleri süslüyor.

Futbolseverler Sivasspor’un bunu nasıl başardığını merak ediyor.

Üzerine biraz kafa yorunca, Yiğidolar’ın dününü ve bugününü iyi analiz edince karşınıza başarının mimarı olarak Rıza Çalımbay ismi çıkıyor.

Geçen sezonu küme düşme hattının 4 puan üstünde tamamlayan kırmızı beyazlılar nasıl oldu da rakiplerine sahayı dar eden bir takım hüviyetine büründü?

Bu büyük değişimin altında Rıza Çalımbay’ın tecrübesi, cesur kararları, futbolcudan verim alma becerisi ve doğru oyuncuları transfer etme ustalığı yatıyor.

Sivasspor’un liderliğinin ve 7 maç üst üste kazanmasının sürpriz olmadığı kısa zamanda anlaşıldı.

Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 3-1 kaybettikleri maçtan sonra Sivassporlu oyuncuları ve Rıza Çalımbay’ı tebrik etmesi bunun ispatı oldu.

Demir Grup Sivasspor’da Rıza Çalımbay’ın gelişiyle yaşanan değişim filmlere konu olacak türden.

Tutanın iyi olacak: Samassa

Çalımbay Sivasspor’da değişime "Tutanın iyi olacak’’ felsefesiyle başladı.

Tecrübeli teknik adam kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu dikkate alarak maliyeti düşük bir kaleci transfer etti.

Fransa 2. Lig ekibi Troyes’den alınan Malili 29 yaşındaki Mamadou Samassa kısa sürede Süper Lig’in en iyi file bekçilerinden biri oldu.

Ümraniye'den geldi: Appindangoye

Çalımbay’ın dikkati çeken bir başka transferi de Aaron Appindangoye oldu.

56 yaşındaki teknik adam TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’un stoperi Appindangoye’yi Sivasspor’a kazandırdığında şaşıranların sayısı çoğunluktaydı. Futbolseverlerin pek tanımadığı Gabonlu stoper bu sezon Sivasspor’un tüm maçlarında oynayarak ne kadar doğru bir transfer olduğunu herkese gösterdi.

Akhisarspor'un stoperi de geldi: Caner Osmanpaşa

Rıza Çalımbay geçen sezon Süper Lig’den düşen ve Süper Lig’in en çok gol yiyen 3 takımından biri olan Akhisarspor’un stoperi Caner Osmanpaşa’yı da Sivasspor’a kazandırmakta tereddüt etmedi.

Transfer döneminde adı TFF 1. Lig takımlarıyla anılan 31 yaşındaki oyuncu kırmızı beyazlıların ligdeki tüm maçlarında 90 dakika oynayarak kendine güvenen hocasını mahcup etmedi.

Karabük, Konya, Trabzon: Yatabare

Deneyimli çalıştırıcının transferde santrafor tercihinin Mustapha Yatabare olması da çok konuşulmuştu.

Türkiye’de daha önce Karabükspor,Konyaspor ve Trabzonspor forması giyen 33 yaşındaki golcü, bu üç takımda da vasatı aşamadı.

Türkiye’de 1 sezonda en fazla 6 gol 1 asistle oynayan Malili oyuncu bu sezon 14 maçta 5 gol 2 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Porto'dan geldi, yabancılık çekmedi: Fernando

Yiğidoların Porto’dan kiraladığı sol kanat oyuncusu Fernando Andrade’de Sivasspor’da yabancılık çekmedi. Brezilyalı futbolcu 15 maçta 5 gol ve 2 asistle oynarken daha önce formasını giydiği hiçbir takımla bu istatistiği yakalayamadı.

Portekiz'den başka yerde oynamadı: Goiano

Bir başka yeni transfer Marcelo Goiano’da Rıza Çalımbay’ın sistemine uyum sorunu yaşamadı.

Kariyeri boyunca Portekiz’den başka ülkede forma giymeyen 32 yaşındaki sağ bek Yiğidolar’ın sürekli forma giyen isimlerinden biri oldu.

Brezilyalı oyuncu kırmızı beyazlılardaki ilk yılında beğenilen futbolunu 2 asistle süsledi.

Sivasspor’un başarısında Rıza Çalımbay transferdeki başarısı kadar futbolcuların mevkilerinde yaptığı değişiklikler de önemli rol oynadı.

Deneyimli çalıştırıcı 10 yıldır Sivasspor’un formasını giyen ve sol bek olarak zihinlere kazanan Ziya Erdal’ı orta saha oyuncusuna dönüştürdü.

Son 3 maçta orta sahanın ortasında görev yapan 31 yaşındaki futbolcu yeni pozisyonuna çabuk alıştı.

Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’yi 3-1 yendikleri maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Rıza Çalımbay ile gelişti: Fatih Aksoy

Sivasspor’un geçen sezon ocak ayında Beşiktaş’tan kiraladığı Fatih Aksoy’un kariyeri de Rıza Çalımbay’ın gelişiyle değişti.

22 yaşındaki futbolcu asıl mevkisi stoper olmasına rağmen Çalımbay tarafından son 6 maçta ön liberoda oynatıldı.

1.89’luk boyuyla ideal bir stoper fiziğine sahip olan Fatih Aksoy ön liberodaki performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Yeni gözde: Mert Hakan Yandaş

Rıza Çalımbay’ın Sivasspor’a gelişi futbolseverlerin Mert Hakan Yandaş’ı yakından tanımasını sağladı.

İç Anadolu ekibinde üçüncü yılını geçiren Mert Hakan, Rıza Çalımbay’dan sonra 3 büyüklerin peşinden koştuğu bir futbolcuya dönüştü.

Daha önce Yiğidolar’ın alternatif isimlerinden biri olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 15 maçta 4 gol 3 asistle göz kamaştırdı.

Emre Kılınç kariyer zirvesinde

Sivasspor’un yıldızı konumundaki Emre Kılınç da Rıza Çalımbay’la performansını daha yukarıya çıkardı.

Çalımbay, daha önce Boluspor ve Sivasspor’da sadece sol kanatta etkili olabilen başarılı futbolcuyu çok yönlü bir oyuncuya çevirdi.

Özellikle sağ kanatta vasatı aşamayan Emre Kılınç bu sezon hem sol kanatta hem de sağ kanatta güzel futbolunu gol ve asitlerle süsledi.

25 yaşındaki futbolcu Rıza Çalımbay ile birlikte 15 maçta 6 gol ve 5 asistle Süper Lig kariyerindeki en üretken sezonunu geçiriyor.

Sivas'taki ikinci yılı: Erdoğan Yeşilyurt

İç Anadolu ekibinde bu sezon performansı yükselen oyunculardan biri de Erdoğan Yeşilyurt oldu.

Yiğidolar’da 2’nci yılını geçiren gurbetçi futbolcu geçen sezon sadece 1 maçta on birde sahaya çıktı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 7 kez on birde yer alırken 3 gol 2 asistle oynadı.

İkinci forvet gibi: Hakan Arslan

Sivasspor’un saha içi lideri Hakan Arslan da Rıza Çalımbay’ın gelişiyle mücadeleci futboluna üretkenliği ekledi.

Süper Lig’in en çok koşan oyuncularından biri olan 31 yaşındaki futbolcu Çalımbay’dan sonra birçok maçta sanki ikinci forvet gibi etkili oldu.

Geçen sezon 33 maçta 3 gol 1 asistle oynayan Hakan Arslan Rıza Çalımbay’ın Sivasspor’un da 14 maçta 4 gol 3 asistle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

15 maçın 11'inde ilk 11'de: Uğur Çiftçi

Yiğidolar’da bu sezon performansını yükselten oyunculara Uğur Çifçi de katıldı.

Geçen yıl 18 kez on birde sahaya çıkan 27 yaşındaki sol bek bu sezon 15 maçın 11’in de başlangıç kadrosunda yer aldı.

2018-2019 sezonunda golü bulunmayan Uğur Çiftçi performansını 1 gol 2 asistle süsledi.

Sivas'ın en kariyerli oyuncusu: Arouna Kone

Sivasspor’un en kariyerli oyuncusu Arouna Kone’de ilerlemiş yaşına rağmen kırmızı beyazlıların temposuna ayak uydurdu.

Rıza Çalımbay, İngiltere,İspanya ve Hollanda’da toplam 5 kupa kazanmış 36 yaşındaki futbolcuyu verimli kullanma konusunda meslektaşlarına adeta ders verdi.

Çalımbay, Kone’ye sadece 2 maçta on birde yer verirken Fildişi Sahilli oyuncuyu daha çok ikinci yarılarda sahaya sürdü.

Kone de 3 gol 3 asistle Rıza Çalımbay’ın bu kararının doğruluğunu ispatlar bir performans sergiledi.

18 yıldır teknik direktörük yapan Rıza Çalımbay ilk kez bu kadar uzun süre liderlik koltuğunu işgal etmenin keyfini sürüyor .

Bu başarı kırmızı beyazlı formayı terleten oyuncuların hemen hemen hepsinin kariyerlerinin en verimli dönemini geçirmesiyle geldi.

Tabii bu büyük farklılık da kendiliğinden olmuyor. Bu değişimin altında Sivaslı teknik adam Rıza Çalımbay’ın emeği,bilgisi ve liderliği yatıyor.

Çalımbay, yıldız peşinde koşan ve başarıyı pahalı transferlerde arayan kulüplere de takım ruhunu ve kolektif futbolu hafife almayın mesajı gönderiyor.

Daha önce Aatif , Kweuke,Nakoulma,Eneramo,Khalili,Diego Angelo,Grosicki ve İvesa gibi oyuncuları Türk futboluna kazandıran deneyimli teknik adam bir kez daha futbolcunun geçmişine değil de geleceğine yatırım yapmanın önemini vurguluyor.

Rıza Çalımbay bu üstün performansa rağmen mütevazılığı ve rakibe saygıyı elden bırakmıyor. Daha önce çalıştırdığı ve kümede kalma mücadelesi verdiği takımlarda nasılsa, şimdi de aynı şekilde centilmen görüntüsüyle futbol dünyasını renklendiriyor.

Rıza Çalımbay’ın sıra dışı başarısı elindeki sihirli değnekten değil alın teri ve işini iyi yapma duygusundan kaynaklanıyor.

Kaynak: TRT SPOR