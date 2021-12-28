Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sezonun ilk yarısını 'fırtına' zirvede kapattı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı. İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı.
Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.
Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.
Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.
Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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