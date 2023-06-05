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Spor
AA 05.06.2023 15:35

Şevval Özdoğan 3 bin metre engellide U23 Avrupa barajını geçti

İtalya'da özel bir yarışa katılan milli atlet Şevval Özdoğan, 3 bin metre engelli koşuda 23 yaş altı Avrupa barajını geçmeyi başardı.

Şevval Özdoğan 3 bin metre engellide U23 Avrupa barajını geçti

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 bin metre engelli koşuya milli atletlerde 23 yaş altı kategorisinde Şevval Özdoğan, büyüklerde Sümeyye Erol ve Semra Karaaslan katıldı.

Şevval Özdoğan, 9.53.98'lik derecesiyle 23 yaş altı Avrupa barajını geçerken, aynı zamanda kişisel en iyi derecesini koştu. Ay-yıldızlı sporcu, yarışı yedinci sırada tamamladı.

Büyüklerde ise milli sporculardan Sümeyye Erol, 9.35.73'lük derecesiyle kişisel en iyi derecesini yaparak beşinci, Semra Karaaslan da 10.02.43'lük derecesiyle sekizinci sırada yarışı tamamladı.

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