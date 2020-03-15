Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Galatasaray, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti. Beşiktaş ise puanını 44'e çıkardı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi ev sahibi siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, Beşiktaş ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

Derbide sarı kart gören Burak Yılmaz kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeycek.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GALATASARAY'DAN TEHLİKELİ ATAK 7. dakikada Ryan Donk'un defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Henry Onyekuru hızla ceza alanına girerek sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Gökhan Gönül'e çarpan top kornere gitti.

8. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Jean Michael Seri paslaşarak kullandı. Ardından Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ryan Donk'un kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

10. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou kale sahasına yerden sert bir orta yolladı fakat Galatasaray savunması topu karşılamayı başardı.

17. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jean Michael Seri'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ryan Donk'un kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

BURAK YILMAZ ATTI HAKEM OFSYAT 'DEDİ' 27. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanatta defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Burak Yılmaz hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluşturdu. Ancak sonrasında Burak Yılmaz için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

FEGHOULI VURDU KARIUS ÇIKARDI 30. dakikada Radamel Falcao'nun pasıyla topla buluşan Sofiane Feghouli'nin ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta top Loris Karius'ta kalıyor.

32. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Hutchinson vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Seri'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

FALCAO YARARLANAMADI 50. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Radamel Falcao'nun kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

N'KOUDOU VURDU MUSLERA ÇIKARDI 55. dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Açıyı iyi kapatan Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başardı.

CANER ORTALADI KİMSE DOKUAMADI 72. dakikada Caner'in soldan yaptığı ortaya ön direkte iki Beşiktaşlı futbolcu birden dokunamadı ve meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

ONYEKURU'NUN ŞUTUNU KARIUS ÖNLEDİ 73. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Jean Michael Seri'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Loris Karius'un uzaklaştırdığı top Henry Onyekuru'nun önünde kaldı. Onyekuru'nun vuruşunda Loris Karius'a çarpan topu Victor Ruiz uzaklaştırmayı başardı.

ÖNCE ÖMER SONRA FEGHOULI 78. dakikada Marcao'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Ömer Bayram'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Loris Karius son anda topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta gitti.

85. dakikada Henry Onyekuru'nun ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

ATIBA DOKUNDU MUSLERA'D KALDI 86. dakikada Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Atiba Hutchinson ön direkte gelişine vuruşunu yaptı. Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda (Dk. 46 Ömer Bayram), Onyekuru (Dk. 87 Emre Akbaba), Falcao (Dk. 90+1 Andone)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 63 Jeremain Lens), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Boyd, Boateng (Dk. 67 Adem Ljajic), N'Koudou (Dk. 90+1 Diaby), Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 22 Mariano (Galatasaray), Dk. 58 Çağdaş Atan (Yardımcı antrenör), Dk. 75 Lens, Dk. 86 Burak Yılmaz (Beşiktaş)