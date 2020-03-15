Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden ''Dozer'' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden ''Dozer'' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/H2YpSXENiE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 15, 2020