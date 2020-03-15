Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Usta paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsanelerinden Cemil Usta'yı vefatının 17. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden ''Dozer'' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden ''Dozer'' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/H2YpSXENiE— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 15, 2020
Sıradaki Haber
Ferrari Formula 1 fabrikasını kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz