Beşiktaş'ta golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Yönetim, PAOK maçının ardından girişimlerini hızlandıracak.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk tercihinin Nikola Kalinic’i olduğu belirtildi.

Siyah beyazlıların diğer alternatifi ise Portolu Ze Luis.

Geçen sezonu Roma’da kiralık olarak geçiren Hırvat golcüyü takımda görmek isteyen Sergen Yalçın, oyun sistemine uyduğu için Kalinic’i ön plana çıkardı.

32 yaşındaki oyuncunun kulübü Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ze Luis ile ilgili de olumlu rapor veren deneyimli çalıştırıcı, bu iki isimden en az birini kadroda görmek istiyor.

PAOK maçının ardından gündemin ilk sırasına golcü transferini alacak olan Beşiktaş yönetimi, daha sonra ise sağ bek ve kaleci problemini çözecek.