Daha önce bonuslar hariç yıllık 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli’nin yeni maaşı 3 milyon 250 bin euro oldu.

Galatasaray ile 2 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcunun yeni sezon planlamasında takımda kalacağı ve satışına izin verilmeyeceği belirtildi.

3 yıl önce West Ham United’tan Galatasaray’a transfer olan Feghouli, sarı kırmızılılarda 107 maçta 27 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.