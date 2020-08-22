Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Feghouli de maaşında indirim yaptı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaraylı Sofianne Feghouli'den fedakarlık. Cezayirli futbolcu, yıllık ücretinde 600 bin euro indirim yaptı.
Daha önce bonuslar hariç yıllık 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli’nin yeni maaşı 3 milyon 250 bin euro oldu.
Galatasaray ile 2 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcunun yeni sezon planlamasında takımda kalacağı ve satışına izin verilmeyeceği belirtildi.
3 yıl önce West Ham United’tan Galatasaray’a transfer olan Feghouli, sarı kırmızılılarda 107 maçta 27 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: Galatasaray Sofianne FeghouliSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:12
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