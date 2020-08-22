Orta sahaya yapılacak takviyede liste başı olan Gabonlu futbolcunun kulübü Southampton Lemina’yı satma konusunda ısrar ediyor.

Galatasaray’ın, İngiliz kulübü ile yaptığı görüşmede satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralama teklifine olumlu yanıt alamadığı belirtildi.

Southampton’ın 26 yaşındaki futbolcuyu satmak istediği ve 9 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

Mario Lemina ile her konuda anlaşan yönetimin, Southampton kulübüne kiralama adına yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın olumsuz cevap alması halinde bu kez masadan kalkabileceği gelen haberler arasında.

Lemina transferinin zora girmesinin ardından sarı kırmızılılar, bu oyuncunun alternatifini yine İngiltere'de buldu.

Galatasaray, Bournemouth forması giyen Jefferson Lerma’yı gündemine aldı.

Bournemouth ile Premier Lig’e veda eden Kolombiyalı futbolcu için yönetimin kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

25 yaşındaki Lerma, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 33 maça çıkarken 1 gol atıp, 2 asist yaptı.

Ağustos 2018’de Levante’den, Bournemout’a 28 milyon euroya transfer olan Lerma, 18 kez ülkesinin milli takımının formasını giydi.