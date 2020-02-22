Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Kazanamadığımız için çok üzgünüz." dedi. Yalçın, rakipleri karşısında 2-1 öne geçtikten sonra çok pozisyon bulduklarını vurguladı.

"Maçı bitirebilecek pozisyonları bulduk, bitirmemiz lazımdı. Böyle büyük maçlarda bitiremezsen doğal olarak son dakikada yediğin golle bir puana razı oluyorsun. 90+1. dakikada gol yememiz bizi daha çok üzdü."

"Küçük ayrıntıları halledemiyoruz"

Yalçın, oyuncuların performansından memnun olduğunu kaydetti.

"Küçük ayrıntıları halledemiyoruz. Geçen hafta da iyi oynadığımız maçta puansız ayrıldık. Bu haftada da iyi oynadık. Takımın istek ve arzusu, kazanma arzusu çok iyiydi ama kazanmayı beceremedik."

Yalçın, takımda pozitif bir hava olduğunu vurguladı.

"Farklılıklar yaratmaya çalışıyoruz. Beşiktaş her zaman ofansif oynamalı. Bütün camia ofansif oynayan, kazanma arzusuyla dolu oyuncu grubu görmek istiyor. Biz de yapmaya çalışıyoruz ama bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor."

Kalan bölümdeki planlamayla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Kafamızda gelecek sezonla ilgili bazı planlar var. Ligin bitimine 11 haftalık süreç var, biraz daha bekleyeceğiz. Nisan, mayıs gibi tabii ki bir planlama yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, maçta çok erken gol yediklerini hatırlattı.

"Neredeyse 1-0 mağlup başladık. Atiba'nın pozisyonu faul müydü bilmiyorum. Hakem maçın 1. dakikasında Sosa'ya verdiği faul kararı var. Rakibi kontra yakalamışız, bizim oyunumuzu kesiyorsun. Atiba'ya yapılan pozisyon ondan daha ağırdı, çalabilirdi ama çalmadı. Sezon başından beri camia olarak büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hakemleri yargılamak istemiyorum ama hep aynı yere mi oluyor?"

"Oyunculara gol atmasını öğretemem"

Oyuncuların pozisyonları değerlendirememesi ile ilgili soruya Yalçın, şu yanıtı verdi:

"İnanılmaz pozisyonlarımız var. Benim yapabileceğim bir şey yok, oyunculara gol atmasını öğretemem. Öyle yeteneğim de yok. 2-1'den sonra en az 10 pozisyon var. Oyun her gün gelişiyor, takımımız daha fazla mücadele ediyor, daha fazla koşuyor; bunlar net. Bunu skora çevirmede, üretmede sorun yaşıyoruz. Bunu da oyuncuların bireysel kaliteleriyle çözmeleri lazım. Oyuncuya, kaleciyle karşı karşıya kaldığında nasıl gol atacağını öğretemeyiz. Biraz daha sabırlı olmak lazım. Oyuncularımız çok iyi niyetli, koşuyor ve mücadele ediyor. Taraftarın istediği oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bugün de fazlasıyla oynadılar. Eleştirilecek durum olduğunu düşünmüyorum. Savunmada küçük hatalar maalesef buradan bir puanla ayrılmamıza neden oldu."

Yalçın, oyuncuların yeteneği konusuda bir sıkıntı olup olmadığı konusundaki soruyu yanıtladı.

"Oyuncular yetenekli, daha yeteneklisini bulabilir miyiz diye bakalım. Camianın, ülkenin içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Büyük paralar verip üst düzey oyuncu alacak durum yok. Yapılan transferler benden önce yapıldı. Önümüzdeki dönemde tabii ki alınan oyuncular benimle alakalı olacak. Gelmesini istediğim oyuncular olacak, sorumluluk da bana ait olacak."

Yalçın, takımın tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu ama son 4 dakikayı eritmeyi beceremediklerini dile getirdi.

"Camiamızın istediği oyunu oynatmaya çalışıyoruz"

"Sihirbaz değiliz, tavşan çıkarmayacağız. Elimizdeki oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Camiamızın istediği oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Seneye de aynı oyunu oynayacağız. İçeride, dışarıda ofansif oyunu oynayacağız. Büyük takımlar ofansif oynamak zorunda. Arkalarında büyük kitle var, onları memnun etmek zorunda. Başarılı olmak da var başarısız olmak da var. Biz bu durumu bilerek geldik. Şu an yapabileceğimizin en iyisi bu, camiamızı mutlu etmeye çalışıyoruz."

"Karius sezon sonu herhalde olmayacak"

Yalçın, Loris Karius'un performansına değindi.

"Bu konuda çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var. Kaleciler de bazen şansız oluyor. İyi kaleciler kötü gol yer. Oyuncuları şu an yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız."