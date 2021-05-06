Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 12:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sergen Yalçın-Fatih Terim rekabetinde eşitlik var
[Fotoğraf: İHA]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki teknik adam birer kez kazanan taraf olurken, 3 maç berabere sona erdi.
Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez rakip oldu.
Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray’ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’ı çalıştırıyordu. İki teknik adam da 1'er kez galip gelirken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.
Derbide 3. randevu
Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti.
Ligin ilk yarısında Vodafone Park'taki derbiyi ise siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
Etiketler: Beşiktaş Fatih Terim Galatasaray Sergen Yalçın Süper Lig
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