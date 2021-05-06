Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez rakip oldu.

Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray’ı, Yalçın da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’ı çalıştırıyordu. İki teknik adam da 1'er kez galip gelirken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.

Derbide 3. randevu

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'taki derbiyi ise siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.