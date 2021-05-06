Serie A Ligi Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda kupanın formatında değişiklik yapma kararı aldı.

40 takım mücadelede edecek

Bu karara göre gelecek sezondan itibaren İtalya Kupası'na sadece Serie A'da mücadele eden 20 takım ile Serie B'deki 20 takım katılabilecek.

Söz konusu kararın, turnuvanın değerini artırma ve yayıncı kuruluşlar için daha ilgi çekici hale getirme amacıyla alındığı ifade edildi.

Üçünci lig yönetimi tepkili

La Gazzetta dello Sport'taki haberde, bu kararla kupa dışına itilen Üçüncü Futbol Ligi (Serie C) takımları adına Serie C Yönetim Kurulu Başkanı Francesco Ghirelli'nin sert tepkisine yer verildi.

Ghirelli, Serie C takımlarının haklarını ve futbol kültürünü korumak için her türlü girişimde bulunacaklarını belirterek, "Bu sadece hakları ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda elitist bir futbol anlayışının ifadesidir" dedi.