Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Antalya’da oynanan final mücadelesinde rakibi Fatih Vatanspor’u mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımını kutladı.
"Hayatın her alanında etkin rol oynayan kadınlarımızın yeşil sahalardaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Toplumun öncüleri kadınlarımız tüm spor branşlarında göstereceği gayretle güzel başarılara imza atacaklar. Bizler de başarıya giden bu yolda her türlü imkanı sunmak için tüm çabamızı ortaya koyacağız."
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