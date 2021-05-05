Bakan Kasapoğlu, Antalya’da oynanan final mücadelesinde rakibi Fatih Vatanspor’u mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımını kutladı.

"Hayatın her alanında etkin rol oynayan kadınlarımızın yeşil sahalardaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Toplumun öncüleri kadınlarımız tüm spor branşlarında göstereceği gayretle güzel başarılara imza atacaklar. Bizler de başarıya giden bu yolda her türlü imkanı sunmak için tüm çabamızı ortaya koyacağız."