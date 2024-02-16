Serge Aurier'den Galatasaray'a kötü haber

Ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adalesinde ağrı hisseden Aurier'in kas grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği duyurdu.

"Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili’nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye’ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

"Serge Aurier milli takımdan sakat döndü"

Sparta Prag maçından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer Serge Aurier'in milli takımdan adale sakatlığı yaşayarak döndüğünü ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Buruk, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan tecrübeli sağ bekin durumuyla ilgili konuştu.

"Aurier'i finalden sonra hızlı bir şekilde getirip kadroya almak istiyorduk ama olmadı. Final maçında yaşadığı bir adale ağrısı vardı. Çok fazla maç oynamıştı. Buraya sakat olarak geldi. İkinci derece zorlanması var. Onun ne kadar sürede döneceğini, 2 hafta mı, 3 hafta mı bilmiyoruz. Onu doktorumuz açıklayacak. Beklentim bu onu maçta kadroya alıp, hafta sonu oynatabilmekti. Bu olmayacak ama onun yerine oynayacak arkadaşlarımız var. Bunları dert ve sorun etmeden yolumuza devam edeceğiz."